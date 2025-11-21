November 2025

Woningbouwspurt vraagt opschaling en strakke sturing | Belastingdruk blokkeert woningbouw: 'Geld moet naar woningen, niet naar de fiscus' | Thema Gebiedsontwikkeling: Hoe Nederland in ijltempo 1,65 miljoen woningen gaat bouwen - Hoog, maar niet te hoog: de kunst van stedelijke verdichting - In Binckhorst dreigt woningbouw te verzanden in gekibbel: 'We moeten dit oplossen' ..