Bouw- en Vastgoedmonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de bouwbranche. Doe mee aan het onderzoek en ontvang gratis de onderzoeksresultaten.
November 2025
Woningbouwspurt vraagt opschaling en strakke sturing | Belastingdruk blokkeert woningbouw: 'Geld moet naar woningen, niet naar de fiscus' | Thema Gebiedsontwikkeling: Hoe Nederland in ijltempo 1,65 miljoen woningen gaat bouwen - Hoog, maar niet te hoog: de kunst van stedelijke verdichting - In Binckhorst dreigt woningbouw te verzanden in gekibbel: 'We moeten dit oplossen' ..
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen.
Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:
- Krijg volledige toegang tot Vastgoedmarkt.nl
- Ontvang dagelijks de nieuwsbrief
- Krijg toegang tot de krant (digitaal)