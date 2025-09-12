September 2025
Vastgoed lijkt immuun voor mondiale onrust | Amvest verder met PGGM: 'Voor ASR was dit geen ideaal model' | Hoe 'crimineel netwerk' in Milaan de vastgoedprojecten verdeelde | Thema Innovatie/Disruptie - Economen over impact geopolitieke spanningen: 'Voelt als een ander tijdperk'
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen.
Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:
- Krijg volledige toegang tot Vastgoedmarkt.nl
- Ontvang dagelijks de nieuwsbrief
- Krijg toegang tot de krant (digitaal)