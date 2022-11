Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wederom uitgesteld

De nieuwe Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dat betekent dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (de Wkb) nog niet per 1 januari 2023 ingaat. Het hernieuwde uitstel voedt mogelijk onrust en onzekerheid, want wie zegt dat de nieuwe invoerdatum wel gehaald wordt?