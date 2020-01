Internationaal bedrijvenpark wordt gewoon bedrijventerrein

De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen hebben dat woensdag in Leeuwarden bekendgemaakt.Het 240 hectare grote industrieterrein werd sinds 1993 ontwikkeld om grote internationale bedrijven te trekken. Slechts een bedrijf was er kortstondig gehuisvest. De provincie trekt zich daarom als aandeelhouder van het terrein terug. Dat wordt voortaan een ‘gewoon’ bedrijvenpark. De totale ombouwoperatie, waarin ook het nabijgelegen industrieterrein Klaverblad Noordoost is meegenomen, kost een kleine 13 miljoen euro. De bouwkavels die nu zijn bestemd voor grote bedrijven, worden kleiner gemaakt. Bijna 6 miljoen legt de provincie op tafel. De gemeente financiert de rest. Daarnaast leent Friesland 22 miljoen euro aan Heerenveen, dat die lening in dertien jaar aflost en vervolgens eigenaar is van het terrein. De aanleg van het terrein kostte indertijd 30 miljoen euro. Onder andere Brussel financierde mee. Dat geld, 4,1 miljoen euro, dreigt te moeten worden terugbetaald, omdat de bestemming van het bedrijventerrein wordt aangepast. Volgens de Friese gedeputeerde J. Ploeg (Financiën) loopt dat zo’n vaart niet. ‘Het doel was het creëren van werkgelegenheid en dat is nog steeds zo’, aldus Ploeg. Burgemeester P. de Jonge van Heerenveen verwacht dat het ‘nieuwe’ terrein voor kleine bedrijven binnen tien jaar volledig is bebouwd. Het enige bedrijf dat ooit de weg naar het IBF vond, was het Amerikaanse bedrijf SCI. Dat bedrijf zette in Heerenveen, met op zijn hoogtepunt 400 werknemers, computers voor Hewlett Packard in elkaar.