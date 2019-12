Tijd voor actie…

… was het motto van klimaattop COP25 in Madrid. Actie straalt de slotverklaring na twee moeizame weken onderhandelen zeker niet uit.

Na het akkoord van Paris in 2015 was het doel in Madrid concrete stappen om de opwarming van het klimaat te beperken tot een ‘veilige’ 1,5 graad in 2100. Het belangrijkste resultaat was echter de vage belofte dat landen in 2020 met nieuwe, ambitieuze klimaatplannen zullen komen. Andere punten zijn doorgeschoven naar Glasgow 2020.

Hoe staat het met de actie in Nederland? Minister Knops stuurde 17 december jl. een brief over de uitwerking van het Klimaatakkoord en uitvoering van de afspraken voor de gebouwde omgeving aan de Tweede Kamer. Dit getuigt in ieder geval van meer klimaatambitie dan de internationale gemeenschap laat zien. Maar ook in Nederland wordt het een enorme uitdaging. En dan heb ik het nog niet eens over de bouwers en boeren die vandaag weer voor een groot deel van de dag met langzaamaan acties protesteren tegen stikstof- en pfas maatregelen.

Tot en met 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande gebouwen worden verduurzaamd. Om die verduurzamingsopgave te realiseren, is de inzet van vele partijen nodig zoals gemeenten, verhuurders en huurders, eigenaar-bewoners, gebouweigenaren, netbeheerders, energieleveranciers en bouw- en installatiebedrijven. Hierbij gaat het niet alleen om techniek en financiering maar ook om hoe het proces wordt georganiseerd en hoe besluitvorming plaats vindt.

Kunnen wij als vastgoed- en VvE managers, de intermediairs tussen eigenaar, gebruiker en gebouw, een concrete bijdrage leveren aan deze enorme verduurzamingsopgave van bestaande bouw?

Onze toegevoegde waarde zit in het proces. Door voor dit proces van verduurzaming best practices vast te stellen, hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden.

Dit kunnen we echter niet alleen. VGM NL is daarom deelnemer aan het nieuwe IEBB consortium, het Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, dat 12 december 2019 officieel van start is gegaan. Samen met kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners worden betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten ontwikkelt. Dit innovatieve programma moet het mogelijk maken om 200.000 woningen per jaar te verduurzamen.

VGM NL is betrokken bij het onderdeel ‘Afwegingskader gebouweigenaren’. Doel is het ontwikkelen van een integrale afwegingsmethodiek om strategische vastgoedbeslissingen voor woningen op gebouw- en complexniveau te kunnen maken en onderbouwen.

Met deze concrete plannen kunnen we nu eerst van de komende feestdagen genieten om daarna opgeladen aan het nieuwe jaar beginnen. Vanuit de sneeuw wens ik iedereen prettige kerstdagen en een daadkrachtig 2020!

Eric Verwey is voorzitter VGM NL