Leisure markt is een Feel Good-markt geworden

De ‘leisure markt’ is in hoog tempo aan het verschuiven van een markt gericht op het ´invullen van vrije tijd´ naar een sector die gericht is op ‘welbevinden´, ´beleving´ en ‘je goed voelen’. Consumenten zijn steeds meer bereid om daar veel geld voor uit te trekken. Alleen al in Europa blijkt deze markt goed te zijn voor een kleine 900 miljard euro per jaar. En dit volume stijgt.

Natuurlijk liggen hier vooral kansen voor de vastgoedsector. Maar niets is vanzelfsprekend. Om exact te weten hoe consumenten op hun wenken bediend kunnen worden, met precies die beleving die ze zoeken, is constante analyse nodig van patronen in hun wensen en in de veranderingen waaraan die patronen onderhevig zijn. Dat is complex. Niet in de laatste plaats omdat ze deel uitmaken van het sociale netwerk van de consument, online en offline. In dit eerste deel van een ´Feel Good´-trilogie Cushman & Wakefield krijgt u actueel inzicht hoe deze markt zich ontwikkelt en waar de uitdagingen liggen op het gebied van ´Feel Good´ en ´Welzijn´-omgevingen.

Bankhangers en socializers

Online shoppen en sociale media hebben het fenomeen ´Economie vanuit je luie stoel´ aanzienlijk versterkt. Smartphone apps, koeriers en streamingdiensten zorgen ervoor dat je niet meer hoeft op te staan voor je boodschappen, je sociale contacten of luxe aankopen. Aan de andere kant springen we ook allemaal uit de luie stoel voor een bezoek aan de sportschool, die 24/7 beschikbaar is. Ook zorgt de behoefte naar sociale interactie en nieuwe ervaringen ervoor dat consumenten hun vrije tijd steeds meer buitenshuis doorbrengen.

Voor vastgoedeigenaren en ontwikkelaars die steeds op zoek zijn innovatieve invulling van vierkante meters, liggen hier kansen. Het is aan hen om antwoord te geven op de behoeften van consumenten om wonen, werken, leven en ontspannen bij elkaar te brengen op plekken die inspireren, bijdragen aan welzijn en tegelijkertijd ontspanning bieden. En dit op zo´n manier dat deze plekken het waard zijn om te delen op social media, zodat ze ‘instagrammable’ zijn. Unieke belevingen, of deze nu voor de bankhangers of de socializers zijn: de investeringen zijn zinvol en waardevol. Zeker als ze naast sociaal en economisch ook ecologisch verantwoord zijn. Want de Feel Good-markt gaat niet in de laatste plaats ook over je goed voelen omtrent de impact die je maakt op het milieu, onze planeet. Heel de wereld kijkt mee, de tijd is nu om te laten zien dat je voorop loopt!

De uitdagingen voor eigenaren en gebruikers

Het creëren van een sfeer waarin ‘feel good’ en ‘wellbeing’ centraal staan, maken woon, werk en leefruimten interessant. Mensen komen er vaker, blijven langer, ontmoeten elkaar, genereren opbrengst en zorgen uiteindelijk voor waardevermeerdering van het betreffende vastgoed. Maar toch, concurrentie, kwaliteitseisen, ‘instagrammable-omgevingen’, tevreden consumenten en een constant veranderende omgeving vragen nogal wat.

Technologie biedt hier een belangrijke helpende hand. Het maakt het mogelijk constant in contact te zijn en interactie te hebben met doelgroepen. Dit verhoogt de loyaliteit en geeft informatie waarop kan worden gestuurd. Technologie is dé manier om vinger aan de pols te houden zodat je kunt bijsturen als zaken minder goed worden ontvangen, en dat desnoods op individueel niveau.

Al met al een behoorlijke lijst aan ontwikkelingen en aandachtspunten die allemaal een eigen afweging verdienen. En dat is niet makkelijk, want zelfs al je weet wat het beste past bij jouw vastgoed, dan weet je ook dat de eisen en wensen en zoektocht naar beleving dagelijks weer anders wordt. Voor elk concept geldt: levensvatbaarheid en duurzaamheid staan bovenaan de lijst. Maar de opgave is vooral ook te blijven luisteren naar de steeds veranderende wensen en eisen van de consument. Daar op inspelen vraagt om continue innovatie in balans met toekomstige waarde en ROI. De ‘Feel Good´ markt blijft groeien, nieuwe eisen stellen en vooral ook kansen bieden. In de derde editie van deze trilogie gaan we dieper in op ROI in deze constant in beweging zijnde sector.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Dit artikel is gesponsord door Cushman & Wakefield