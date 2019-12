Amsterdam 14e op wereldranglijst van bestemmingen voor buitenlandse investeerders

In de periode tussen Q2 2018 en Q2 2019 is er door buitenlandse investeerders minder in Amsterdams vastgoed geïnvesteerd dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Desalniettemin staat Amsterdam, ondanks de geringe voorraad, nog altijd 14de op de wereldwijde ranglijst.

Dit blijkt uit de jaarlijkse ‘Winning in Growth Cities’ index van Cushman & Wakefield die wereldwijde commerciële vastgoedbeleggingsactiviteit in wereldsteden rankt op basis van het totaal gerealiseerde beleggingsvolume én op basis van het totale investeringsvolume per stad door buitenlandse investeerders.

Internationale concurrentiekracht

Frank van der Sluys, Head of Market Intelligence Cushman & Wakefield Nederland zegt hierover: “De daling in het in Amsterdams vastgoed geïnvesteerde volume is een gevolg van een gebrek aan geschikt aanbod in plaats van afnemende internationale concurrentiekracht. Die zal, juist in de sterk veranderende wereld, namelijk alleen maar groeien. De fundamenten van onze hoofdstad en van Nederland zijn in internationaal perspectief zeer sterk en we staan ook ruimtelijk bijzonder sterk opgesteld om in te kunnen spelen op de fysieke veranderingen die de vierde industriële revolutie met zich meebrengen.

Ervaren, leren en ontmoeten is niet te digitaliseren en daardoor is een concentratiebeweging zichtbaar naar de plekken die daar het beste voor zijn ingericht. De dynamiek op de vastgoedmarkt manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een ‘netwerk-dynamiek’ van vergelijkbare stukjes Nederland, Europa of wereld. Daarom is het zo van belang juist daar bij te bouwen en de aandacht te richten op het nog beter met elkaar verbinden van deze locaties en steden. Dat zorgt voor efficiëntie en innovatie en draagt daardoor bij aan een sterkere economische groei.”

Concentratiebeweging

Cushman & Wakefield noteert een daling van 0,7 procent in het in vastgoed geïnvesteerde volume wereldwijd tussen Q2 2018 en Q2 2019. Per continent blijken er echter grote verschillen te zijn. In Noord-Amerika nam het investeringsvolume met 13 procent toe – de sterkste groei in vijf jaar – terwijl Europa en Azië de volumes met 12 procent zagen dalen. De volumes in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten daalden zelfs met respectievelijk 38,5 procent en 65,5 procent. Hoewel de vraag naar vastgoed op een historisch hoog niveau blijft, zorgen hoge prijzen en vooral een tekort aan hoogwaardig product voor een remmend effect. De onzekere rentevoet en de economische groeivooruitzichten zorgen voor een concentratiebeweging op minder risicovolle assets. Dat komt tot uiting in de top 25 steden: samen zijn deze steden goed voor 56 procent van het totale investeringsvolume, een jaar geleden was dat nog 53 procent.

Internationale investeerders

Hoewel het investeringsvolume dat door buitenlandse beleggers in Londen is gerealiseerd sterk terugloopt, is Londen nog altijd de meest populaire stad voor cross-border investeerders wereldwijd. New York kende daarentegen een sterke groei in door buitenlandse beleggers gerealiseerd volume ten opzichte van H1 2018 en is na Londen het meest populair. Ook Parijs, Madrid en Sydney kenden een sterke groei. In de periode Q2 2018 en Q2 2019 is er door buitenlandse investeerders minder in Amsterdams vastgoed geïnvesteerd dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Desalniettemin staat Amsterdam, ondanks de geringe voorraad, nog altijd 14de op de wereldwijde ranglijst.