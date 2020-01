Regeltjes, regeltjes, regeltjes

In al zijn goede bedoelingen zadelt de overheid zijn burgers steeds meer op met regeltjes die meer kwaad doen dan goed. Terwijl de overheid er toch voor zijn burgers moet zijn in plaats van andersom, schrijft Servaas van der Laan

In verzorgingsstaat Nederland wordt wel eens vergeten dat de overheid er voor zijn burgers is, in plaats van andersom. Accountantskantoor Deloitte berekende dat de gemiddelde Nederlander tot 23 juni voor de fiscus werkt. Pas wat je erna verdient, mag je zelf houden. Geen rooskleurige gedachte, zo aan het begin van het jaar.

Maar laten we positief beginnen. We krijgen een hoop terug voor die 300 miljard euro die we jaarlijks met z’n allen overmaken. Goede zorg, sociale zekerheid, onderwijs, een rechtssysteem, politie, defensie, dijkbewaking en snelwegen zonder gaten in het asfalt. Een overheid die gewend is zo goed voor zijn burgers te zorgen, heeft de neiging zich overal mee te bemoeien. Werknemers moeten worden beschermd tegen werkgevers (ironisch genoeg is de overheid zelf de grootste werkgever), weidevogels moeten worden beschermd tegen bouwplannen en huurders moeten worden beschermd tegen verhuurders.

Bemoeizucht

Al die goede bedoelingen zijn de laatste decennia op steeds meer plekken doorgeslagen in bemoeizucht die burgers dwarszit in plaats van beschermt of verder helpt. Ondernemers klagen al jaren over te toenemende administratieve rompslomp. Maar ook zorgpersoneel, leraren, agenten en boeren hebben veel te maken met een steeds grotere regeldruk.

Ook de bouw- en vastgoedsector ontsnapt niet aan de regelzucht van de overheid. Een gemiddeld bouwproject duurt in Nederland tien jaar. Dat is acht jaar bureaucratie en twee jaar bouwen. Grote makelaarskantoren moeten iedere komma verantwoorden bij de accountants en beleggers krijgen steeds meer te maken met eisen voor betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van het vastgoed dat ze verhuren. Bij al die regels werden recent de Pfas en stikstofnormen nog eens uit de hoge hoed getoverd.

Reset

‘Nederland heeft een reset nodig,’ zei Vastgoedman van het jaar Daan van der Vorm onlangs in een interview met Vastgoedmarkt. Even de stekker eruit trekken is bij veel huiselijke computerproblemen dikwijls een goede remedie, maar hoe doe je dat bij een bureaucratische moloch met bijna een miljoen ambtenaren en waar jaarlijks honderden miljarden in rond worden gepompt? Premier Mark Rutte (VVD) kan niet even op CTR-ALT-Delete drukken in zijn torentje en een nieuw spelletje Sim City beginnen.

Wat wel zou helpen is een vereenvoudiging van de huidige systemen. Deels is dit kabinet daarmee begonnen met de hervorming van het belastingstelsel en de arbeidswet, maar dat is niet genoeg. De stikstofcrisis liet zien dat er genoeg (goed bedoelde) wetten en regels zijn die meer kwaad doen dan goed.

Wat in ieder geval niet moet gebeuren, is dat er nóg meer regels bijkomen, zoals een gasverbod terwijl er nog helemaal geen goede alternatieven zijn. Ook dit jaar komen er weer nieuwe regels bij voor de vastgoedmarkt. In het januarinummer zetten we ze voor u op een rij. Opdat u goed voorbereid bent en niet weer wordt verrast zoals vorig jaar met de stikstofcrisis. Want vergeet niet: de overheid is in het leven geroepen om burgers te dienen en niet andersom.

Servaas van der Laan

hoofdredacteur

servaasvanderlaan@vakmedianet.nl