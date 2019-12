Kabinet, kom met visie in plaats van olifantenpaadjes

Ik heb verschillende voorspellingen van een jaar geleden teruggelezen, inclusief die van mijzelf. De grote gemene deler van toen: naderende recessie, rentestijging en woningtekorten. Met uitzondering van het laatste waren dat zorgen om niets. En toch staat de sector op z’n kop. Door stikstof. Nergens las ik daar in de voorspellingen iets over terug.

Volstrekt onderschat

Dat de impact van stikstof groot is, wordt misschien nog wel het meest duidelijk in de woorden van Mark Rutte. Die noemt het stikstofdossier de grootste crisis in zijn periode als premier. Laat dit even tot u doordringen. Hier staat dus met zoveel woorden dat de ramp met de MH17, inclusief de repatriëring van de 191 lichamen en de hele juridische nasleep daarvan, van mindere importantie is. Ik begreep ineens de omvang van het vraagstuk dat op het bord ligt.

Vies woord

Rutte wist ons er in 2013 van te overtuigen dat visie een vies woord is. In de H.J. Schoo-lezing van Elsevier Weekblad maakte hij met de woorden ‘visie is als de olifant die het uitzicht belemmert’ duidelijk dat vooruitzien niet alleen lastig is, maar ook onnodig. Hoe graag had ik gewild dat er met betrekking tot stikstof iets meer visie was geweest. Zo groot was die olifant niet. Sinds eind vorige eeuw is duidelijk welke regels wij met elkaar hebben afgesproken om de natuur te beschermen. Dan heb je dus alleen een goed plan nodig.

Kortste weg

In plaats daarvan kiezen we al jarenlang voor de kortste weg: olifantenpaadjes. We snijden de hoofdroute af, recht op het doel af. We zagen dit ook al bij de Urgenda-zaak waar de Hoge Raad het kabinet dwong om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit maakt duidelijk dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Natuur en klimaat staan boven korte termijn economisch gewin, of zijn in elk geval gelijkwaardig. Hoe meer olifantenpaadjes het kabinet bewandelt, hoe vaker het Malieveld vol zal staan met verontwaardigde boeren en burgers.

Heel begrijpelijk

Dat de boeren en bouwers boos zijn, is begrijpelijk. Zij zijn decennialang een weg ingeleid die nu dood blijkt te lopen. De oplossing voor de bouw wordt opnieuw een olifantenpaadje. In december volgt een pakket aan tijdelijke maatregelen om een uitweg uit de impasse te vinden. Volgens het kabinet is dat bedoeld om de werkgelegenheid in de bouwsector te kunnen garanderen. Dit is nu precies waar de plank mis wordt geslagen. Zo wordt de bouwsector weer in de hoek gezet van economisch gewin en eigen belang. Dat zou reden moeten zijn om alsnog een keer een middagje koffie te gaan drinken op het Malieveld.

Perspectief gevraagd

Het Malieveld stroomt niet vol omdat al die groepen daar voor hun eigen belang staan. Wat zij vragen is perspectief, om het moeilijke woord ‘visie’ maar te vermijden. Het perspectief om te kunnen en mogen bijdragen en de waardering te krijgen voor al het werk waarvoor zij elke dag hun handen uit de mouwen steken. Dat vertaalt zich toevallig in meer geld of minder regels. Met alleen perspectief houd je de kachel ook niet brandend. Hoe kan het kabinet daar in 2020 voor de bouw aan bijdragen? Vrij simpel. Door de rit uit te zitten. Want ondanks alle olifantenpaadjes zou een demissionair kabinet en het controversieel verklaren van het stikstofdossier Nederland pas echt op slot zetten. Zie de echo van het Malieveld daarom als een aanmoediging. Want zelden heb ik het volk zo duidelijk horen roepen: los het (echt) op!