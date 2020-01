De reden dat dit gebeurt, heeft alles te maken met de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders. In het geval van financiële instellingen zijn dat onder andere de centrale banken in Nederland en Europa (DNB en ECB). Zij bewaken de stabiliteit van het financiële systeem. Daar is iedereen bij gebaat. De waarde van uw en mijn vermogen hangt namelijk eenmaal samen met het vertrouwen dat wij in ons geldsysteem hebben.

Angst voor te hoge leningen

Stabiliteit hangt samen met risico. En risico’s zijn er in vele soorten en maten. Midden in de crisis betrof dat vooral de twijfel over de waarde van de zekerheden die banken als onderpand op leningen hadden. Veel vastgoed dus. Daar is op ingegrepen. Bijvoorbeeld via aangescherpte voorwaarden voor leningen of extra regels voor het aanhouden van kapitaal door banken. Dat u vandaag de dag leest dat het aandeel van banken in de vastgoedfinancieringsmarkt is afgenomen, heeft daar mee te maken. Ook het waarderen van vastgoed is aan strikte(re) regels gebonden. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is daar een direct resultaat van.

Verschuiving naar ondermijning

Meer toezicht op banken was slechts een tussenstap. De aandacht voor risico’s is inmiddels verbreed. Meer en meer gaat de aandacht uit naar geldstromen. En dus naar de handel en wandel van u. Dat gebeurt om het financiële systeem te beschermen tegen crimineel geld. Banken spelen daarbij een belangrijke rol en hebben op straffe van megaboetes de wettelijke taak om uit te kunnen leggen wat de herkomst is van het geld dat via hun rekeningen loopt. Dus waar uw geld vandaan komt. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er duizenden medewerkers in dienst genomen controles uit te voeren. Daarmee lijken banken de taak van opsporingsdienst erbij te krijgen.

Ontoereikend

De opsporingsinstanties die hier feitelijk voor staan opgesteld, zijn niet in staat gebleken om dit probleem op te lossen. Schrijnend vond ik de conclusies uit het onderzoek ‘De achterkant van Amsterdam’ van de onderzoekers Tromp en Tops naar de onderwereld in Amsterdam. In dit rapport dat in augustus vorig jaar verscheen, wordt een onthutsend beeld geschetst over de relatie tussen vastgoed en het witwassen van geld. Het is inderdaad een beschrijving, met weinig naakte feiten. Die zijn er namelijk nauwelijks, om maar aan te geven hoe weinig we de exacte details weten. Wel komt er een beeld uit naar voren dat crimineel geld en vastgoed in Amsterdam innig met elkaar verbonden zijn. Het gaat om honderden miljoenen, zo niet om miljarden euro. Niets heeft kunnen voorkomen dat dit is gebeurd. Hetzelfde speelt in andere steden. Eind december pleitte burgemeester Aboutaleb van Rotterdam nog voor extra instrumenten en wetgeving om het witwassen van crimineel geld via vastgoed aan te pakken. Ook hier dus de focus op vastgoed.

Verleggen van verantwoordelijkheden

De voorbeelden uit Amsterdam en Rotterdam laten zien dat opsporingsdiensten dus weinig grip hebben op het achterhalen van de herkomst van het geld. Of om het wat krachtiger neer te zetten: die strijd lijkt verloren. Niet vreemd dat de verantwoordelijkheid daarom verlegd is naar banken om dit probleem te ontrafelen. Controles gaan daarbij niet meer alleen over u als kredietnemer. De wetgever wil voortaan ook weten hoe de geldstromen van uw huurders in elkaar zitten. Sluit het net zich daar mee? Ik mag het hopen. Maar iets in mij zegt dit ook een bijna onmogelijke opgave is. Waarom is het opsporingsinstanties niet gelukt? Hoe controleren we geldstromen die steeds internationaler worden? En zoeken criminelen niet continu naar nieuwe wegen, juist omdat zij niet getraceerd willen worden?

To-do list

En dus zijn meer stappen te verwachten. Ook andere beroepsgroepen, zoals accountants, financieel adviseurs, notarissen, makelaars en taxateurs zullen meer en meer controle-instanties worden, voor zover dat al niet is gebeurd. Het is een ondankbare taak. Je doet het zelden of nooit goed, terwijl je voor elke fout de verantwoordelijkheid van het gedrag van anderen naar je toegeschoven krijgt. Op microniveau leidt dit tot soms tot resultaat. Maar ben ik de enige die zich afvraagt wat dit waard is, als er jaarlijks voor vele miljarden uit de meest exotische oorden in Nederlands vastgoed wordt belegd? De to-do list lijkt er eerder langer op te worden, dan korter.

Over de auteur

Maarten Donkers is hoofd Kennis & Sturing bij Rabo Real Estate Finance.