Maatschappelijk probleem of particuliere pret?

Woningen voor de verhuur zijn populair onder vermogende particulieren. Er is te weinig aanbod, blogt Tom Berkhout. Moet de overheid het particulier beleggen in vastgoed ontmoedigen of reguleren?

Doordat het rendement op spaartegoeden al tijden danig te wensen overlaat, hebben veel gefrustreerde spaarders hun heil gezocht in beleggingsvastgoed. Verhuurbare woningen zijn in trek bij vermogende particulieren. Geen wonder, want de woningmarkt heeft de afgelopen vijf jaar fantastisch gepresteerd. De prijzen zijn omhoog geschoten, al vlakken ze nu wat af.

De voorraad beschikbare en betaalbare woningen voor koop- en huurstarters neemt zienderogen af. Verplegers, onderwijzers en politieagenten (m/v) en eigenlijk al die andere mensen die in de noodzakelijke dienstverlening werkzaam zijn en dicht bij hun werk moeten wonen, kunnen een betaalbare huur- of koopwoning wel vergeten. Jonge mensen zijn min of meer verplicht nóg langer bij hun ouders te wonen. Kortom, Nederland is tegen de grenzen van zijn groei aangelopen: veel vraag, weinig aanbod.

Woningcorporaties moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen, en dus resteren de particuliere verhuurders. Die kunnen zo hun eisen stellen. Voeg daarbij de klachten over kortstondige verhuur aan luidruchtige, ‘rolkofferende’ toeristen via Airbnb en andere platforms om het weinig rooskleurige beeld te completeren. Kwalificaties als ‘huisjesmelkers’ en ‘woekerverhuurders’ zijn daarop terug na jaren van weggeweest. Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben het afgelopen jaar de nodige, neutraal getoonzette publicaties aan dit thema gewijd, waardoor we meer zicht krijgen op dit interessante fenomeen. Maar is particuliere verhuur wel het probleem dat politici willen – of moeten – zien en aanpakken? Of liggen de oorzaak en de oplossing van het ‘eeuwige’ probleem woningnood elders?

Verreweg de meeste particuliere verhuurders hebben maar één woning in de verhuur. Waarvan akte. Van de 8 miljoen woningen in Nederland is 42% een huurwoning. Het grootste deel daarvan is corporatiebezit. In 2018 bezaten ruim 280 duizend particulieren één of meer woningen voor de verhuur. Samen verhuurden ze ruim 475.000 woningen. Een kleine groep (4%) verhuurt vijf of meer woningen. Hiervan heeft een groep van 250 particuliere verhuurders elk meer dan vijftig woningen in bezit; niet echt spectaculair te noemen. Particuliere verhuurders zijn vooral actief als werknemer (37 %) of zelfstandige (27%) en 20% is pensioengerechtigd. Zelfstandigen en pensioengerechtigden onder de particuliere verhuurders hebben vaker twee of meer woningen in de verhuur. Ze investeren vooral dicht bij huis, in de omgeving die ze kennen. Dat is overzichtelijk en ze kunnen een oogje in het zeil houden. Met name investeert men in de toeristische trekpleisters en de typische studentensteden. Ruim een kwart van de particulier verhuurde woningen staat in de vier grote steden. Volgens het PBL zijn particuliere beleggers geldstroom-georiënteerd en is het indirecte rendement van minder belang. De meeste van de onderzochte beleggers hebben hun vastgoed in box 3.

Kan – en moet – de overheid het particulier beleggen in vastgoed ontmoedigen of reguleren? De grote(re) beleggers hebben de laatste jaren tal van maatregelen voor de kiezen gekregen (bijvoorbeeld: VpB-plicht corporaties, verhuurdersheffing). De particuliere beleggers geven aan dat de veelheid in wijzigingen in overheidsbeleid tot gevolg kan hebben dat men de particuliere markt verlaat. Maar eerder is al gebleken dat particulieren, als ze eenmaal de smaak te pakken hebben, zelden hun vastgoed verkopen. Moeten ze dan via de belastingen in het gareel gebracht worden? De belasting op vastgoedbeleggingen in box 3 zal de komende jaren stijgen ten opzichte van spaargeld. Maar dan nog lijkt vastgoed voor particulieren aantrekkelijk te blijven als er (geïndexeerde) huurinkomsten zijn. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ vormt volgens menigeen dé oplossing om de druk van de ketel te halen. Maar helaas. De gewenste opschaling naar 75 duizend woningen per jaar tot 1 miljoen woningen binnen afzienbare tijd lijkt verder weg dan ooit door de PFAS- en stikstofperikelen.

Ik zie particuliere beleggers voorlopig nog niet — vrijwillig of gedwongen — afscheid nemen van hun bezit. ‘De markt’ zal vermoedelijk het werk voor de beleidsbepalers moeten doen. Tenzij die de markt ernstig gaan verstoren door contraproductieve regelgeving. En het is de vraag of de dan ontstane situatie met nóg meer regelgeving is te beheersen.