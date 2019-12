Online winkelen slecht voor het milieu

Winkelvastgoed lijkt al langer uit de gratie te zijn bij beleggers. Niet zo verwonderlijk, gezien het grote aantal faillissementen bij de winkelketens. Het winkelen via internet wordt veelal als belangrijke reden genoemd voor de financiële problemen: de laatste jaren is veel omzet weggelekt naar webwinkels. Er is een brede consensus dat deze ontwikkeling voorlopig zal aanhouden.

Tegelijkertijd spreekt de jeugd de maatschappij – terecht – aan op de klimaatproblemen: CO2, PFAS en stikstof moeten worden teruggedrongen. De jeugd shopt bij voorkeur online. Maar is online winkelen nu zo goed voor het milieu? Vaak bestelt een consument verschillende versies van één artikel om het thuis te kunnen beoordelen. Artikelen die men niet past of niet mooi vindt, worden vervolgens teruggestuurd. Dit gebeurt op grote schaal. Zalando geeft aan dat circa 50 procent van de kledingbestellingen retour wordt gestuurd. Het transport dat nodig is om artikelen terug te sturen is meestal kosteloos. Dat deze overbodige vervoersbewegingen negatieve gevolgen heeft voor het milieu, dringt slechts tot weinig mensen door. Daar komt nog bij dat een groot deel van de retour gestuurde artikelen niet opnieuw kan worden verkocht maar wordt vernietigd.

Pakketje van 5 euro uit China

Recent vertelde een jonge consument op tv dat zij de kwaliteit van de geleverde artikelen via Alibaba niet helemaal vertrouwde. Daarom bestelde zij voor slechts 5 euro een artikel. Zij was zich niet bewust dat voor dit lage bedrag het artikel vanuit China met het vliegtuig naar Nederland is vervoerd en vanuit het distributiecentrum met een busje naar haar huis is gebracht. Als ze dit goedkope artikel vervolgens terug zou sturen, wordt het ongetwijfeld vernietigd. Niet bepaald goed voor het milieu. Om zwerfafval tegen te gaan en mensen bewust te maken van plastic afval heeft de politiek in 2016 de detailhandel verplicht consumenten 0,10 euro in rekening te brengen voor het meegeven van een plastic tasje. Dat heeft gewerkt. Het wordt hoog tijd dat onnodig transport op eenzelfde manier wordt ontmoedigd. Ik pleit daarom voor het verplicht in rekening brengen van een redelijke vergoeding voor transportkosten bij bestellingen die via internet worden gedaan, bijvoorbeeld een minimumbedrag van 2,50 euro per bestelling.

Stenen winkel betere plek

Het belang van een dergelijke maatregel voor winkelbeleggingen lijkt mij duidelijk. De consument blijkt in zijn gedrag zeer gevoelig voor kosten van transport van bestellingen. Artikelen proberen door ze naar huis te laten sturen en te retourneren is niet goed voor onze leefomgeving. De stenen winkel is een veel betere plek om zaken te beoordelen. Ook voor retailers zou aanzienlijk minder retouren een zegen zijn.

De vastgoedsector doet er goed aan de politiek te overtuigen op deze wijze de onnodige vervoersbewegingen te beperken.

Over de auteur

Huib Boissevain is ceo van Annexum.