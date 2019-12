Ik verwacht dat het komende decennium grote veranderingen gaat brengen. Niet alleen versnellen technologische ontwikkelingen, ook de kloof tussen jong en oud op de werkvloer wordt groter. Niet alleen door de technologische (kennis) verschillen tussen de jonge(re) generatie en de oude(re) generatie, maar simpelweg ook door verschillende verwachtingen, leiderschapsstijlen en ambities. Deze verschillen komen steeds duidelijker naar voren in nagenoeg alle arbeidssectoren, maar kunnen juist binnen het vastgoed voor excessen zorgen. De traditionele vastgoedsector is in het afgelopen decennium relatief stug gebleken wanneer het gaat om het inpassen van veranderingen en daardoor wordt het steeds moeilijker om het beste talent te binden. Ook het managen van de verwachtingen van dat talent wordt steeds moeilijker. De oude credo’s ‘mouwen opstropen’, ‘hard werken’ en ‘leven om te werken’ staan in schril contrast tot de nieuwe: ‘technologie zijn werk laten doen’ en ‘werken om te leven’.

Jongere generatie

Om deze ontwikkelingen te overwinnen staat de vastgoedsector voor een uitdaging. Het is veelal de jongere generatie die de kennis heeft om onze sector naar een hoger niveau te helpen. Maar waar jongeren flexibiliteit en vrijheid over het algemeen belangrijk vinden, hebben ze wel degelijk sturing nodig om hun kennis en talent om te zetten in succes. En dat is waar de oudere generatie in kan springen. Als zij nou eens wat vaker naar elkaar zouden gaan luisteren, écht luisteren, wat volgens mij de essentie is van het samenwerken, dan zou het mogelijk moeten zijn om de groeiende kloof tussen generaties weg te nemen. Dus mijn tip voor 2020: luister naar elkaar. Was het niet ook Ajax coach Erik ten Hag die naar zijn sterspelers – Tadic en Ziyech – luisterde aan het begin van het succesjaar 2018/2019?

Over de auteur

Michiel Boonen is consultant Research & Strategy bij vastgoedadviseur JLL.