'AI gaat het vak van taxateur enorm veranderen'

Rolf Harder is onder meer registertaxateur wonen en hij geniet enorm van zijn vak. In de NVM Podkas vertelt hij hoe dit vak zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. En vooral: hoe de toekomst eruitziet. Van Wellington typemachine tot AI.

‘Het is gevarieerd en dynamisch. Je ontmoet heel veel verschillende mensen, hebt te maken met allerlei situaties en talloze belangen en signaleert trends. En je hebt te maken met een grote maatschappelijke opdracht.’ Het mag duidelijk zijn dat Rolf Harder meer dan enthousiast is over zijn vak van registertaxateur (daarnaast is hij overigens registermakelaar, lid van het Algemeen Bestuur van NVM en gemeenteraadslid in Bloemendaal). Over die maatschappelijke opdracht van een taxateur vertelt hij: ‘We beschermen de maatschappij door enerzijds overkreditering te voorkomen en anderzijds onderschatting van kredietrisico’s te voorkomen. Het is aan ons als taxateur om een zo goed mogelijk onderbouwde, objectieve inschatting te maken van de waarde van vastgoed. Anderen, zoals investeerders en kredietverstrekkers, kunnen op basis daarvan hun afwegingen maken.’

Meer transparantie in het vak

Harder is al zo’n dertig jaar actief in het vak. Daarnaast is hij opleider aan de Academie voor Vastgoed. Hij weet dus als geen ander wat er allemaal is veranderd in het vak van taxateur. ‘Vroeger stelde je als taxateur de waarde van een object vast en dat was het. Nu moet je alles zorgvuldig onderbouwen, trends aantonen, uitgebreide toelichtingen geven zodat iedereen die geen verstand heeft van het vak, toch kan begrijpen waarom je tot een taxatie bent gekomen. De oudere garde taxateurs vindt dit lastig, die werkten op basis van vertrouwen in de taxateur, maar ik denk dat deze transparantie goed is.’ Nog zo’n ontwikkeling is specialisatie in het vak. ‘Vroeger was je taxateur voor alles. Nu kun je als taxateur Wonen niet zomaar overstappen naar Agrarisch of Business, daar is een hele opleiding voor nodig. Ook binnen de vakgroepen zie je specialisatie. Een taxateur wonen gespecialiseerd in villa’s heeft weer minder kennis van starterswoningen en landgoederen. Een taxateur agrarisch met verstand van kassenbouw heeft weer minder verstand van varkensstallen. Die focus helpt wel om je een betere taxateur te maken.’

De enorme impact van AI

In de toekomst gaan die veranderingen in het vak uiteraard gewoon door. Met name door AI. Harder: ‘AI gaat het vak van taxateur enorm veranderen. Ik zeg op de opleiding weleens dat ik vroeger met een Wellington typemachine begon en dat een correctielint al een hele innovatie was. Daarna zijn er natuurlijk allerlei ontwikkelingen geweest, maar ik verwacht dat AI de meeste impact gaat hebben. AI is nog niet zover dat het alle irrationele afwegingen meeneemt die mensen kunnen hebben bij de aankoop van een object. Ik zie dat voorlopig ook niet gebeuren. Maar AI kan de processen van een taxateur enorm versnellen, denk aan het valideren van aangeleverde informatie. Ik beschouw AI dan ook niet als bedreiging, maar als vriend. Ik hoop dat iedereen in het vak AI gaat omarmen.’

