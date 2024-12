Outlook 2025

Dit zijn de belangrijkste vastgoedtrends voor 2025 | Oplevering in 2025: de grootste vastgoedprojecten | Vastgoedmonitor: omzet stijgt, maar zorgen blijven | Hoop voor drie probleemprojecten | 'Over vijf jaar is de taxateur veranderd in een valideur' | IVBN-directeur: 'Institutionele beleggers worden van alle kanten beperkt' ...