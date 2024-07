Gesponsord Investeren in bedrijfsvastgoed: 'Almere biedt volop kansen'

Almere

Almere, één van de snelst groeiende steden in Nederland, biedt tal van mogelijkheden voor het investeren in bedrijfsvastgoed, vindt Ron Aloni van Alron Beheer. Met de voortdurende stedelijke ontwikkeling en een gunstig ondernemersklimaat is deze stad volgens de projectontwikkelaar aantrekkelijk voor zowel lokale als internationale investeerders.

