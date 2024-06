'Doortrekken geborgde leningen naar middenhuur geen goed idee'

'Het is geen goed idee om door de staat geborgen leningen bij sociale woningbouw, zoals Hugo de Jonge voorstaat, ook toe te passen voor middenhuur.'

Dat zegt Irene Flotman, voorzitter NVM Business en managing director CBRE Nederland, dinsdagochtend in het ontbijtnieuws van Vastgoedmarkt op de Provada .

Corporaties pleiten al lange tijd voor meer geborgde leningen , niet alleen voor de realisatie van sociale woningbouw maar ook voor die in de categorie middenhuur. Volgens de Europese staatssteunregels voor woningbouw is dergelijke steunverlening alleen mogelijk bij sociale woningen en niet voor de middenhuur.

Zaak van de markt

Demissionair minister De Jonge laat dinsdagochtend in het FD weten dat hij in gesprek is met de Europese Unie over versoepeling van regels voor staatssteun in dit opzicht. Hij heeft goede hoop op een doorbraak.

De voorzitter van NVM Business zegt dat geen goed idee te vinden. ‘Het realiseren van middenhuurwoningen is een zaak van de markt.’ Ze ziet ook dat beleggers en ontwikkelaars momenteel terugtrekkende bewegingen maken. Daar is volgens haar maar één goed antwoord op: zorgen dat er weer een goed investeringsklimaat komt voor vastgoedbeleggers.

Tweede uitpondgolf

Dat het een en ander daaraan schort maakten Huib Boissevain (Annexum) en Maarten Feilzer (Zadelhoff) namens tien vastgoedpartijen deze week duidelijk. In een open brief waarschuwen de twee vastgoedmannen voor een tweede uitpondgolf . Na de fiscale maatregelen inzake de box 3-beleggingen zijn volgens hen nu de box 2-investeerders aan de beurt. Met de voorgestelde maatregelen ‘zijn we een konijn dat in de koplamp aan het staren is. Dit moet stoppen!’, schrijven ze.

Zowel Flotman als de eveneens aanwezige redacteur van Vastgoedmarkt, Sander van der Ploeg, tasten in het duister over zowel het waarom van deze fiscale maatregelen als de timing van de brief van de verontruste vastgoedmensen. De box 2-maatregel is al langer bekend, aldus Van der Ploeg.

Korte termijn

Volgens Flotman is het pakket fiscale maatregelen een duidelijk voorbeeld van ‘denken in silo’s’. ‘Er moet zowel worden bezuinigd als nieuwe inkomsten worden gegenereerd. Het ministerie van Financiën denkt blijkbaar op deze manier de financiële nood een beetje te kunnen lenigen. Dat het door het beleid van een andere minister, in dit geval van De Jonge koerst, doet daar blijkbaar niets aan af. Flotman: ‘Het zijn allemaal maatregelen voor de korte termijn, over de gevolgen ervan voor de lange termijn wordt blijkbaar niet nagedacht.’

Imago

Volgens haar is het ook een imagokwestie. ‘Blijkbaar wekt de sector de indruk dat er altijd goed geld wordt verdiend. In bepaalde periodes is dat ook zeker het geval geweest maar een belegger moet op een heel lange termijn denken.’

Van der Ploeg: ‘Een investeerder heeft ook te maken met financiering met vreemd vermogen en de rentes zijn over lange periode altijd zeer onvoorspelbaar. Dus het is niet gek dat de investeerder geen genoegen kan nemen met een rendement van 1,5 procent op zijn woningbeleging.’

Opvolger De Jonge

Als het over de opvolger van De Jonge gaat is Flotman zeer uitgesproken: ‘Het is belangrijk dat het iemand is die de markt kent en ook het talent heeft partijen in de markt met elkaar te verbinden. Tot slot moet hij of zij zijn weg weten in het politiek spel.’