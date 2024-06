Capital Value: lokale wetgeving middenhuur vaak niet in lijn met landelijke regels

Veel lokale regelgeving omtrent middenhuur bij nieuwbouwprojecten is zwaarder dan het nog in te voeren landelijke wetsvoorstel betaalbare huur. De stapeling van regels brengt volgens Capital Value de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten in gevaar.

Dat stelt Capital Value op basis van onderzoek bij de Nederlandse gemeenten. In de afgelopen drie jaar is het aantal gemeenten met lokale regelgeving voor nieuwbouw in het middenhuursegment gegroeid van 22 procent naar 42 procent. Daarnaast overweegt 31 procent van de gemeenten om zulke regelgeving in te voeren of doet hier onderzoek naar.

Veel van deze regelgeving ligt niet in lijn met de Wet betaalbare huur , die nog in werking moet treden. Momenteel is bij slechts 23 procent van de gemeenten dat wel het geval, zo becijfert Capital Value.

Landelijke regelgeving

Er is afgesproken dat de landelijke regelgeving de ondergrens vormt waar elke verhuurder en gemeente zich aan moet houden. De gemeentelijke regelgeving dient zoveel mogelijk op het landelijke systeem te worden afgestemd en mag enkel strenger zijn dan de landelijke regelgeving. Maar deze stapeling van regels en aanvullende eisen brengt volgens Capital Value de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten in gevaar. 'Gestapelde regelgeving zorgt voor veel onduidelijkheid bij marktpartijen, woningcorporaties en huurders', stelt Stefan Janssen, head of Consultancy bij Capital Value.

Wel ziet een groeiend aantal gemeenten de noodzaak om te voldoen aan de oproep tot harmonisatie tussen de gemeentelijke en landelijke regelgeving. Het percentage van 23 procent van de gemeenten dat gebruik maakt van het WWS-puntensysteem om de middenhuurgrens te bepalen betekent namelijk een groei sinds het eerste wetsvoorstel van de Wet betaalbare huur .

Meer afwijkingen

Capital Value ziet daarnaast op meer gebieden afwijkingen van het landelijke beleid. Zo zijn er gemeenten die strikte inkomensgrenzen en voorgeschreven huurprijzen hanteren die afwijken van de landelijke normen. Daarnaast wordt de nieuwbouwopslag niet integraal doorgevoerd in lokale regelgeving. Dit leidt volgens Capital Value bij de inwerktreding van de wet tot onduidelijkheid bij de betrokken huurders, de huurcommissie, beleggers en taxateurs. Het wordt dan lastig te achterhalen welke regels van toepassing zijn nadat de huurwoningen zijn opgeleverd.