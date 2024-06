Vier promoties bij Dentons

Bij Dentons zijn vier medewerkers counsel geworden: Başak Küçük, Gerard Koster, Nick de Rooij en Roland Meuwissen.

Başak Küçük

Başak Küçük is per 1 april counsel geworden bij de sectie Construction bij Dentons in Amsterdam. Küçük richt zich op complexe nationale en internationale bouw- en infrastructuurprojecten (zowel greenfield als brownfield) met een focus op duurzaamheid en de energietransitie. Zij adviseert, onderhandelt en stelt diverse overeenkomsten op (onder andere EPC(M), D&C, DBM(O), TSA, SLA, alsook gebaseerd op de UAV 2012, UAV-GC 2005 en FIDIC contractmodellen).

Gerard Koster

Gerard Koster is per 1 april counsel geworden in de Banking & Finance praktijk van Dentons in Amsterdam. Koster is gespecialiseerd in projectfinancieringstransacties binnen het gebied van duurzame en renewable energie, exportfinancieringen en algemene financieringstransacties. Hij adviseert onder andere Nederlandse en buitenlandse banken, directe kredietverstrekkers, sponsors en bedrijven.

Nick de Rooij

Nick de Rooij is per 1 april counsel geworden in de Corporate en M&A praktijk bij Dentons in Amsterdam. De Rooij richt zich op complexe en veelal cross-border M&A-transacties, private equity, venture capital en joint ventures. Hij adviseert zowel nationale als internationale publieke en private bedrijven, waaronder private equity-fondsen, venture capital investeerders, toonaangevende dienstverleners, industriële en financiële organisaties. Hij is lid van de Dentons Europe NextGen Council, een prestigieuze commissie van tien high-performing collega’s die als klankbord voor de Europe Board fungeert.

Roland Meuwissen

Roland Meuwissen is per 1 april Counsel Tax geworden bij Dentons in Amsterdam. Hij adviseert met name grote vastgoedbeleggingsmaatschappijen en investeringsfondsen bij het structureren van hun (internationale) investeringen en acquisities. Dit omvat onder meer de selectie van geschikte jurisdicties voor holdingmaatschappijen en herstructureringen in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in het internationale belastinglandschap als gevolg van BEPS. Meuwissen heeft ruime ervaring met internationale belastingplanning en is gespecialiseerd in de Nederlandse vennootschapsbelasting, de Nederlandse dividendbelasting en de internationale en EU-rechtelijke aspecten daarvan.