Zuid-Holland komt De Jonge tegemoet en mag verder met woningbouwopgave

De provincie Zuid-Holland heeft onder druk van demissionair minister Hugo de Jonge haar woningbouwbeleid op een aantal punten aangepast. Daarmee zijn volgens De Jonge de belemmeringen voor de woningbouwopgave in Zuid-Holland nu weggenomen.

Delen

Zuid-Holland en minister De Jonge waren al langer in gesprek over de woningbouwvoorstellen die de provincie in haar coalitieakkoord had opgenomen. Die plannen strookten volgens de minister niet met eerder gemaakte afspraken in de regionale woondeals en landelijke richtlijnen . Op dringend verzoek van de minister heeft de provincie daarop een aantal plannen aangepast. De Jonge dreigde juridische instrumenten in te zetten als Zuid-Holland niet aan zijn eisen tegemoet zou komen.

Sociale huurwoningen

De maandenlange discussie tussen het provinciebestuur en de minister draaide vooral om het voornemen van Zuid-Holland om bij de nieuwbouw aan te sturen op 40 procent sociale huur, terwijl de landelijke norm 30 procent is. De provincie wilde 40 procent als voorwaarde opnemen in het omgevingsbeleid om zo te zorgen dat de gewenste 100.000 sociale huurwoningen er komen.

Volgens De Jonge komt hierdoor de woningbouw echter moeilijker van de grond. Hij dreigde daarom de regie over te nemen van de provincie . Zuid-Holland heeft nu besloten om de 40 procent-norm toch uit het omgevingsbeleid te halen, op voorwaarde dat de minister met een alternatief instrument komt om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Volgens De Jonge zit dat in de nieuwe Wet Versterking regie volkshuisvesting, die nog door de Kamers moet worden goedgekeurd.

Meer woningen dan beloofd

Verder heeft Zuid-Holland de minister beloofd om meer woningen te bouwen dan aanvankelijk was afgesproken, zo'n 248.000 in plaats van 235.000. Daarnaast belooft de provincie meer grote bouwlocaties buiten steden en dorpen, en gaat het de landelijke bovengrens van 390.000 euro voor een betaalbare koopwoning volgen. De minister zegt er nu vertrouwen in te hebben dat de betrokken partijen zich 'in gezamenlijkheid zullen blijven inzetten voor de realisatie van de woningbouwopgave in de provincie Zuid-Holland.' De provincie reageert later deze week op de brief van De Jonge.