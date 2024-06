De Rothschild koopt distributiecentrum in Surhuisterveen

Namens de SCPI Edmond de Rothschild Europa heeft Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management een distributiecentrum in Surhuisterveen verworven via een sale and lease back-transactie.

Het object ligt aan de Molenweg 10 en bestaat uit vier onderling verbonden gebouwen, waarvan het eerste deel is gebouwd in 1984 en het laatste deel in 2019. Dat volgens Rothschild in overeenstemming met de marktnormen voor gekoelde opslag en distributie. Het pand heeft acht laaddocks en een nieuw dak met een zonnepaneleninstallatie die ongeveer 0,8 megawatt produceert.

Langlopend huurcontract

Het object bestaat uit een vrij perceel van ca. 15.620 vierkante meter, met een totaal van ongeveer 8.300 vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte. Er is een langlopend huurcontract overeengekomen met De Poel koel- en vrieshuis. De Poel is al meer dan 40 jaar gevestigd op deze locatie en heeft het object twee keer uitgebreid als gevolg van de groei van het bedrijf. De laatste toevoeging is een magazijn van 1.400 vierkante meter, ontworpen voor invriezen.

Deze aankoop werd uitgevoerd door het Nederlandse team van Edmond de Rothschild REIM, geadviseerd door QGM Law (juridisch), Prime Realty Partners (commercieel) en Savills (technisch). De verkoper werd geadviseerd door Luzern REIM.