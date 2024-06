MSCI: Europees vastgoedrendement weer positief in Q1

In het eerste kwartaal van 2024 was het vastgoedrendement weer positief na zes opeenvolgende periodes van negatieve rendementen, volgens de laatste update van de MSCI Europe Quarterly Property Index.

Delen

Daarnaast signaleerde MSCI in april voor het eerst in 21 maanden een jaar-op-jaar groei in transacties in het Europees commercieel vastgoed. Dat blijkt uit een blog van Tom Leahy, hoofd EMEA & APAC Reak Assets Research.

De index meet de prestaties van 12.679 vastgoedbeleggingen met een totale waarde van ruim 279 miljard euro.

Verder kwam in het rapport van MSCI naar voren dat de kantorenmarkt de enige sector is met een negatief totaalrendement met -0,6 procent. Het winkelvastgoed leverde daarentegen een totaalrendement van +0,9 procent op. Procentueel net iets meer dan het industrieel vastgoed met +0,8 procent.

West-Europa

Van de drie grootste West-Europese markten is het totaalrendement van het commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk het meest gestegen met +0,7 procent. De Franse markt had een kleine stijging van 0,1 procent. Daarentegen genereerde het Duitse commerciële vastgoed een negatief totaalrendement van -0,4 procent.