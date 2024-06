Colliers: zestigduizend woningen mogelijk in oude kantoorpanden

Ruim zestigduizend woningen mogelijk aan de randen van de steden. Die mogelijkheid ziet vastgoedadviseur Colliers als er oude kantoren onder handen worden genomen. 'Nodig om leegstand te voorkomen', stelt de adviseur in hun nieuwe publicatie.

Tot en met 2030 zijn er één miljoen nieuwe woningen nodig. Toch zijn er in de afgelopen jaren steeds minder vergunningen afgeven, ziet ook Colliers. Nieuwe woningen bouwen kost tijd en kent een hoop struikelblokken. ‘Om toch snel nieuwe woningen te kunnen bouwen, zijn creatievere oplossingen noodzakelijk’, volgens de adviseur.

Oplopende leegstand

Door de verandering in de vraag naar kantoren ziet colliers kansen. Nu bedrijven en medewerkers een ‘hoogwaardige en duurzame’ werkomgeving willen, zijn kantoorgebouwen aan de stadsranden minder in trek, waardoor, zo stelt Colliers, ‘oplopende leegstand daar een realistisch scenario is’.

Ruim een jaar na de invoering van de energielabel C-verplichting voldoet bijna veertig procent van de snelwegkantoren niet aan die norm, blijkt uit cijfers van NVM 2024. ‘Met steeds strengere duurzaamheidswetgeving in het vooruitzicht, ontkomen veel vastgoedeigenaren niet aan forse investeringen. Door de dalende huren, houden zij te weinig geld over voor het vergroenen van hun vastgoed en belanden zij in een vicieuze cirkel naar beneden’, concludeert Colliers in hun publicatie.

Wonen hogere vastgoedwaarde

De huurprijs van snelwegkantoren daalde tussen 2020 en begin 2024 van 154 naar 145 euro per vierkante meter per jaar, blijkt uit cijfers van NVM 2024. Een dalende huurprijs heeft als gevolg dat de waarde van het vastgoed afneemt. Transformatie naar wonen zou mogelijk voor een hogere waarde zorgen, denkt de vastgoedadviseur.

Colliers heeft de 29 grootste snelweglocaties onderzocht om te bepalen hoeveel woningen erbij kunnen komen. In tien gebieden was er al een transitie gaande. Op vier locaties liepen er wel initiatieven, maar zou dit tempo te laag liggen. Op vier andere plekken zou de leegstand aanzienlijk zijn, maar zijn er geen concrete plannen voor herontwikkeling. Op de overige elf locaties is een transformatie niet ‘kansrijk’, bijvoorbeeld door geluidsoverlast van Schiphol en Eindhoven Airport.

60.000 woningen

Al met al ziet Colliers in Noord- en Zuid-Holland een kans om 24.500 woningen te realiseren in oude kantoorpanden aan de snelweg. In de provincie Utrecht gaat het om 6.500 woningen. De overige mogelijkheden, bij de onderzochte locaties, zouden liggen in Overijssel (2.900), Limburg (1.200) en Gelderland (800).