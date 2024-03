Gesponsord Bouwen voor impact: Build to Connect gaat voor levensgrote kettingreactie

Na het succes van de eerste Build to Connect-editie, zal het vastgoedevenement dit jaar opnieuw plaatsvinden. Op vrijdag 20 september zullen diverse teams uit de vastgoed- en bouwsector gezamenlijk een grootschalige kettingreactie opzetten voor het goede doel.

“Dankzij het succes van de vorige editie zijn op dit moment acht huizen in aanbouw in Zimbabwe, één van de projectlanden van Stichting HomePlan”, vertelt Peter Schreuter, directeur van Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, en initiatiefnemer van het evenement.

Levensgrote kettingreactie

“Tijdens Build to Connect bouw je met jouw team aan één van de schakels van een levensgrote kettingreactie. Er wordt gebouwd met gekke en geredde bouwmaterialen om samen een goedlopende kettingreactie in gang te zetten”, zegt Schreuter enthousiast. Tijdens het event bouw je volgens de directeur niet alleen aan teambuilding maar ook aan jouw netwerk.

Dit jaar gaat Build to Connect natuurlijk een stap verder met een grotere kettingreactie”

Tijdens de eerste editie waren ruim 100 bouw- en vastgoedprofessionals onderdeel van de kettingreactie met teams van onder andere BPD Gebiedsontwikkeling, Stebru, Van Omme & De Groot en Achmea Real Estate. Samen met tien andere teams hebben zij zich ingezet om een positieve impact te maken. Schreuter: “Dit jaar gaat Build to Connect natuurlijk een stap verder met een grotere kettingreactie.”

Impact maken

Vanuit het partnerschap van Provada met Stichting HomePlan is het initiatief van Build to Connect ontstaan. Schreuter kijkt trots terug op de eerste editie: “Build to Connect is niet zomaar een evenement, het is een kans om de vastgoedketen te versterken door samen te werken aan een groter doel. Het is fantastisch om te zien hoe teams samenkomen, niet alleen om relaties te versterken, maar ook om impact te maken in gemeenschappen over de hele wereld waar mensen in extreme armoede leven.”

Build to Connect in 2023

Teambuildingactiviteit

September is volgens initiatiefnemer Schreuter het uitgelezen moment om jouw team na de zomerperiode weer klaar te stomen voor de tweede helft van het jaar. “Binnen jouw team ontdek je de ware organiser, techneut, creatieveling, communicator, caretaker en reporter tijdens het bouwen van de kettingreactie.” Bedrijven die enthousiast zijn, kunnen zich aanmelden voor het evenement .

Naast een teambuildingsactiviteit is Build to Connect ook een unieke mogelijkheid om te netwerken met professionals uit de bouw- en vastgoedsector. Daarom is er dit jaar de mogelijkheid om jezelf aan te melden voor één van de netwerkteams. “Samen bouw je aan je netwerk én aan een van de schakels van de kettingreactie. Individuele inschrijving is hiervoor mogelijk.”

Huisvesting voor families in extreme armoede

Bedrijven die deelnemen, dragen direct bij aan huisvesting voor families in extreme armoede. Stichting HomePlan bouwt al ruim 25 jaar aan een huis, thuis en toekomst in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. De opbrengst van de vorige editie heeft al gezorgd voor de bouw van acht huizen voor mensen in extreme armoede in Zimbabwe. Schreuter: “Dit jaar gaan we nog een stap verder en streven we naar een nog grotere impact. Door deel te nemen aan Build to Connect draag je direct bij aan het realiseren van veilige huisvesting voor degenen die dit het hardst nodig hebben.”

Naast een deelname aan het evenement is ook de mogelijkheid om heel concreet bij te dragen aan huisvesting voor mensen in extreme armoede. Met een donatie van 5000 euro word je Housing Partner van het event en bouw je een huis met watertank en toilet in Zuidelijk Afrika. “Deze gift gaat direct naar Stichting HomePlan en is daarom fiscaal aftrekbaar”, laat schreuter weten. “Zo maakt jouw organisatie heel concreet en enorme impact voor een gezin.”

Naast Housing Partner is ook de mogelijkheid een vakopleiding te sponsoren voor jongeren in de bouw, hiermee hebben zij meer kans op een baan en een inkomen. Directeur Schreuter: “Zet 20 september in je agenda en meld jouw team aan voor een dag verbinden, bouwen en impact maken.”

