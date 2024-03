Maart 2024

Lentebries boven vastgoedmarkt door rentedaling | Woningbouw: markt wil met Rijk 'tot uiterste gaan' | Nederland blijft hot spot voor logistiek vastgoed | Uitpondgolf of niet, babyboomer betaalt er flink aan mee | reportage: Carnisse in Rotterdam: wijk vol vastgoedparels of probleemwijk? | Buy to let; 'Beleggers zijn inhalige proleten', en nog veertien fabels over vastgoedinvesteerders | Thema: financiering | 'Veel lager dan 2,5 procent wordt de rente niet' | Wat als de bank jouw vastgoedlening verkoopt?