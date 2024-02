Februari 2024

De Jonge versoepelt middenhuur: 'Klimaat voor investeerders verbeteren' | Woningmarkt is weer 'hot'. Keren ook particuliere beleggers terug? | Round Hill Capital Netherlands failliet: 'Eigen, proactieve beslissing' | Is de ergste nieuwbouwellende voorbij? | Thema: Wet- en regelgeving | Reguleren of vrijgeven? Hoe ook het buitenland worstelt met de huurmarkt | Plotseling voldoen spectaculair veel kantoren aan de labelplicht. Hoe kan dat?