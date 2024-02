DHG verlengt huurovereenkomst met Vollers Holland

DHG verlengt de huurovereenkomst met Vollers Holland B.V. Het gaat om een terminal van 80.000 m2 aan de Sardiniëweg in Amsterdam. Voor Vollers is deze locatie cruciaal omdat zij activiteiten verrichten op het gebied van de op- en overslag van bonen. Deze bonen worden verwerkt tot cacaomassa, -poeder en -boter. Ook zorgen zij voor de overslag van koffie en andere grondstoffen.

In 2022 verwierf DHG de terminal, inclusief meer dan 43.000 m2 aan opstallen, als onderdeel van haar strategie om de beleggingsportefeuille met havenlocaties en terminals uit te breiden. De verlenging van huurovereenkomst met Vollers is voor een periode van vijf jaar.

Renovatiewerkzaamheden

DHG gaat renovatiewerkzaamheden verrichten aan verschillende opstallen. De renovaties moeten ervoor zorgen dat de faciliteiten weer volledig zijn afgestemd op de vereisten van Vollers voor de opslag en overslag van de producten. Vollers maakt namelijk gebruik van verschillende transportmodaliteiten, waaronder wegvervoer, binnenvaart en zeevaart.

Speler in op- en overslagindustrie

Vollers Holland B.V. is een speler op het gebied van op- en overslagindustrie. Vollers is gespecialiseerd in de verwerking van bonen tot cacaomassa, -poeder en -boter. Ook de overslag van koffie en andere grondstoffen wordt door Vollers verricht. Daardoor zorgt Vollers voor wereldwijde distributie van producten. DHG is een vastgoedontwikkelaar dat zich focust op het creëren van duurzame vastgoedprojecten.