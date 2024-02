Prologis deelt cijfers Q4 2023, verwacht intensievere bouwcrisis

Prologis Europa deelt haar activiteiten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2023. Het logistieke vastgoedbedrijf is tevreden met meerdere Nederlandse verhuurdeals.

De totale portefeuille van Prologis na de resultaten van Q4 en heel 2023 (in Europa) bedraagt nu 22,5 miljoen m2. Dit is inclusief exploitatie, ontwikkeling, aangehouden voor verkoop, overig en VAA/VAC. Het verhuurd oppervlak van Q4 bedraagt 637.075 m2, met een totale bezetting in het laatste kwartaal van 97,7 procent.

Naast hoogtepunten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en in Polen wordt ook het Prologis Park Veghel genoemd als een van de hoogtepunten in het vierde kwartaal van 2023. Het betreft het tweede distributiecentrum in de Noord-Brabantse plaats , met een omvang van 20.217 m2.

Terugkijkend op 2023 is Prologis tevreden met de Nederlandse verhuurdeals, onder andere in Eindhoven, Veghel en Almere. Ook is het logistieke vastgoedbedrijf gestart met toekomstige ontwikkelingen, waaronder een warenhuis in Breda .

Verwachtingen voor 2024

Naast de cijfers van 2023 deelt Prologis een aantal verwachtingen voor het huidige kalenderjaar. Zo verwacht het bedrijf een omslag in de wereldwijde recessie van het vrachtvervoer, een intensievere bouwcrisis en een hogere energievereiste in de logistiek door AI. Dit moet warehouse-eigenaren stimuleren om de zonne-energiecapaciteit te verdubbelen.