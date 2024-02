IVBN en Neprom: Nieuwe huurwet dreigt nieuwbouw af te remmen

De huurwet brengt de bouw en verduurzaming van huurwoningen 'ernstig in gevaar', vinden institutionele beleggers en projectontwikkelaars.

Het vernieuwde wetsvoorstel om middenhuur te matigen valt niet goed bij institutionele beleggers en projectontwikkelaars. De dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden wet is 'contraproductief', stellen branchepartijen IVBN en Neprom in een gezamenlijke verklaring .

'Deze wet leidt over de volle breedte tot dermate grote inperking van huren dat investeerders geen middenhuurwoningen kunnen realiseren zonder financiële steun vanuit de overheid. Dit brengt de bereidheid van beleggers en ontwikkelaars om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming van middenhuurwoningen ernstig in gevaar.'

De beleggers wijzen erop dat ze huurwoningen willen blijven bouwen. De afgelopen vijf jaar hebben institutionele beleggers jaarlijks ongeveer 9.000 nieuwe huurwoningen toegevoegd, ongeveer 15 procent van de totale gerealiseerde nieuwbouw in Nederland.

Buitenruimte

Demissionair minister Hugo de Jonge kwam de beleggers in het nieuwe wetsvoorstel tegemoet door een opslag van 10 procent op de huursom toe te staan voor middenhuurwoningen waarvan de bouw voor 1 januari 2026 begint. Ook mogen verhuurders de huren jaarlijks verhogen met de cao-loonontwikkeling plus 1 procent. Verder wordt het woningwaarderingsstelsel gemoderniseerd: woningen met een hoog energielabel en veel buitenruimte krijgen meer punten, waardoor verhuurders meer kunnen vragen als ze een woning verduurzamen.

Volgens de investeerders zijn de tegemoetkomingen ontoereikend om tot 2030 de afgesproken nieuwbouw van vijftigduizend middenhuurwoningen te realiseren. Ze wijzen op onderzoek van Brink Groep waaruit blijkt dat de grond-, bouw- en bijkomende kosten te hoog zijn om te kunnen dekken uit de huuropbrengsten zoals die gelden voor gereguleerde huurwoningen.

Nieuwbouwopslag

De beleggers en ontwikkelaars stellen daarom voor de nieuwbouwopslag van 10 procent ook te laten gelden voor woningen die in 2026 of later gebouwd worden. 'Het woningtekort is immers ook niet in twee jaar opgelost.'

Om de verduurzaming van huurwoningen te ondersteunen, willen de belangenverenigingen dat woningen met een B- en C-label ook meer huur mogen opleveren. In het wetsvoorstel krijgen alleen woningen met energielabel A of hoger extra punten in het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Ook hameren de partijen op het verlagen van de overdrachtsbelasting naar 6 procent. Nu is die 10,4 procent.

Stabiliteit

Zowel Neprom als IVBN steunt een nieuwe huurwet 'die een einde maakt aan de soms excessief hoge huren die gevraagd worden'. Maar de voorgestelde aanpassingen zijn volgens hen “essentieel'.

'De langverwachte wet hangt al anderhalf jaar boven de markt en heeft z’n schaduw al ver vooruitgeworpen. Het wordt hoog tijd dat de Tweede Kamer hierover een besluit neemt. Ontwikkelen, bouwen en investeren in nieuwe huurwoningen is gebaat bij stabiliteit.'

Dit artikel verscheen eerder op Cobouw .