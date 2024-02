Na rally beginnen markten 2024 met licht verlies aan momentum

De FTSE EPRA Nareit (FEN) Global Developed Real Estate Index verloor in januari 2,4 procent.

Alle regio’s lieten een negatief maandresultaat zien: Europa (-2,9 procent), Azië (-2,0 procent) en Noord-Amerika (-2,4 procent). Ook de opkomende markten (-4,5 procent) lieten in januari een negatief rendement zien.

Wereldwijd, totale rendementen. Bron: Epra.

Alle sectoren behaalden een negatief rendement, met uitzondering van datacenters (4,9 procent) als beste performer, gevolgd door lodging/resorts (-19 basispunten), retail (-1,8 procent) en woningen (-1,9 procent) met een beperkt negatief rendement. De slechtste presteerders waren self-storage (-6,2 procent), specialty (-4,9 procent) en gezondheidszorg (-4,4 procent).

Europa

De FEN Developed Europe Index begon 2024 met een negatief rendement van 2,9 procent in januari. Alle landenindices behaalden negatieve resultaten, behalve de Ierland-index (4,3 procent) als toppresteerder. De indices van Duitsland (-1,0 procent), Nederland (-1,3 procent), het Verenigd Koninkrijk (-1,7 procent), Frankrijk (-3,1 procent) en Zweden (-6,0 procent) boekten negatieve maandrendementen in de regio ontwikkeld Europa.

Europa, totale rendementen. Bron: Epra.

Alle sectoren in ontwikkeld Europa behaalden negatieve resultaten met als beste sector woningen (-56 basispunten). Kantoren (-7,2 procent) en logies/resorts (-5,5 procent) waren de slechtste presteerders van de maand.

NSI bij toppers

De best presterende bedrijven in ontwikkeld Europa waren de twee Franse winkelspecialisten Mercialys (6,3 procent) en Carmila (5,9 procent), de Nederlandse kantoorspecialist NSI (5,5 procent), Balanced Commercial Property Trust (5,4 procent, gediversifieerd) en Phoenix Spree Deutschland. (5,4 procent, gediversifieerd) en Phoenix Spree Deutschland (5,0 procent, woningen).

De slechtst presterende bedrijven in Europa waren Branicks Group (-36,9 procent, Duitsland, industrieel/kantoren), Custodian REIT (-17,9 procent, Verenigd Koninkrijk, gediversifieerd), Aroundtown (-15,7 procent, Duitsland, gediversifieerd), Regional REIT (-15,3 procent, Verenigd Koninkrijk, gediversifieerd), Regional REIT (-15,3 procent, Verenigd Koninkrijk, kantoor) en Immobiliaria Colonial Socimi (-14,6 procent, Spanje, kantoor).

Rendementen per sector in Europa. Bron: Epra.

De Europese premie/discount van de aandelenkoers ten opzichte van de NAV (intrinsieke waarde) stond in januari gemiddeld op -31,3 procent. Het 5-jaars gemiddelde bedraagt -22,7 procent.

Alle sectoren worden verhandeld met een disagio ten opzichte van de intrinsieke waarde, met eind januari de laagste korting voor de industriële sector (-2,4 procent) en de hoogste waarde voor woningen (-42,2 procent). Zelfopslag (28,8 procent), gezondheidszorg (15,9 procent) en industrieel (9,9 procent) werden de afgelopen vijf jaar gemiddeld met een premie verhandeld. Eind januari bedroeg de gemiddelde LTV (schuldgraad) in Europa 38,91 procent, het laagst in Oostenrijk en het hoogst in Scandinavië, Italië, Duitsland en Ierland.

Korting/premie en LTV. Bron: Epra.

De FEN North America Index behaalde een negatief maandrendement van 2,4 procent. De Canada-index (62 basispunten) steeg, een beperkt maar nog steeds positief maandrendement in vergelijking met een verlies van de index voor de Verenigde Staten (-2,5 procent), op maandbasis en in euro’s.

Van de sectoren liet datacenters (5,2 procent) de grootste outperformance zien, gevolgd door lodging/resorts (14 basispunten). De overige sectoren gaven negatieve rendementen, waarbij industrie/kantoor (-10,5 procent) en self-storage (-6,5 procent) het slechtst scoorden Noord-Amerika.

De best presterende bedrijven in Noord-Amerika waren Net Lease Office Properties (34,1 procent, VS, kantoren), Tricon Residential (22,7 procent, Canada, woningen), Kiliam Apartment REIT (4,6 procent, VS, Canada, woningen), Digital Realty (4,4 procent, VS, datacenters) en First Capital Realty REIT (3,5 procent, Canada, winkels).

De slechtste prestaties leverden Medical Properties Trust (-36,9 procent, Healthcare), Kennedy Wilson Holdings (-15,6 procent, gediversifieerd), Safehold Inc. (-15,1 procent, gediversifieerd), Brandywine Realty Trust (-12,2 procent, kantoren) en namelijk Hudson Pacific Properties (-12,0 procent, kantoren).

Azië

De FEN-index voor ontwikkeld Azië-index verloor 2,0 procent in een maand. Behalve de Japanse index (1,1 procent) rendeerden alle landenindices in Azië negatief: Australië (-17 basispunten), Zuid-Korea (-2,9 procent), Singapore (-3,8 procent) en Hongkong (-10,2 procent) , gemeten in euro.

Alle sectoren scoorden negatief, met met de beste prestaties bij woningen en winkels (elk -4 basispunten), terwijl industrie (-5,1 procent) en kantoren (-3,9 procent) de slechtste prestaties leverden in de Aziatische regio.

Van de beste presterende bedrijven richten zich er vier op een gediversifieerde portefeuille, namelijk Sumitomo Realty & Development (11,5 procent), Hulic (10,9 procent), Nomic (10,9 procent), Nomura Real Estate Holdings (9,5 procent) en Tokyo Tatemono Co. Ltd (8,4 procent). Ook logies/hotelspecialist Japan Hotel REIT Investment (9,7 procent) hoorde bij de koplopers.

De slechtste prestaties kwamen in de regio Azië van Keppel Pacific Oak US REIT (-25,3 procent, Singapore, kantoren), Champion REIT (-24,1 procent, Hong Kong, Diversified), New World Development Company Ltd. (-21,0 procent, Hong Kong, gediversifieerd), Sun Hung Kai Props (-13,7 procent, Hong Kong, gediversifieerd) en Keppel DC REIT (18,6 procent, Singapore, Data). (-21,0 procent, Hongkong, gediversifieerd), Sun Hung Kai Props (-13,7 procent, Hongkong, gediversifieerd) en Keppel DC REIT (-18,6 procent, Singapore, datacenters).