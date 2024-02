Nee Pieter Omtzigt, ook in politieke spelletjes kunnen we helaas niet wonen

Ook Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt blijkt niet immuun te zijn voor politiek gekonkel. Nu de kabinetsformatie is geklapt, raakt een oplossing voor urgente problemen als de woningnood, stikstofcrisis en netcongestie steeds verder uit het zicht.

In het kort Politiek gekonkel en trage vorming van een nieuwe regering leiden tot verdere achteruitgang van vertrouwen in instituties.

Beleidsonzekerheid en wispelturige besluitvorming hebben een negatieve invloed op het investeringsklimaat en de vastgoedmarkt.

Mogelijke wetgeving, zoals de Wet Betaalbare Huur, kan tijdelijke oplossingen bieden maar verergert mogelijk de situatie door uitponden van woningen en verder afbreuk te doen aan het investeringsvertrouwen.

Vertrouwen in de instituties. Dat wilde Pieter Omtzigt met zijn Nieuw Sociaal Contract terugbrengen. Geen politiek gekonkel meer, maar het land besturen met visie en op basis van kennis en expertise. Dat ook de partij van Omtzigt uiteindelijk niet immuun bleek voor politieke spelletjes, viel te verwachten. Maar dat het zo snel zou gebeuren, is toch een tegenvaller.

NSC stapte in de avond van 6 februari uit de formatiegesprekken met de PVV, VVD en BBB. Zogenaamd waren de laat aangeleverde financiële plaatjes de aanleiding voor de NSCexit. Maar er is niemand die dat gelooft. Een rekenwonder als Omtzigt had op de achterkant van een bierviltje kunnen uitrekenen dat veel eisen van de formerende partijen niet te betalen waren.

Waarschijnlijk had Omtzigt erop gegokt dat de ‘grondwetbesprekingen’ tot niets zouden leiden, waarna hij met opgeheven hoofd uit de formatie had kunnen stappen. Wel verantwoordelijkheid nemen, maar vervolgens principieel voor de rechtsstatelijkheid blijven staan. Maar dat gebeurde niet. Kennelijk bleek er prima met Geert Wilders te praten over dat onderwerp. En zo duurde het toneelstuk langer dan gehoopt.

Intussen zijn we alweer drie maanden verder en weten we evenveel als in november: NSC gaat niet met PVV, BBB en VVD regeren. Uitgerekend de partij die wil afrekenen met het wanbestuur van de afgelopen jaren, levert ons nu een streek waardoor het wantrouwen in het openbaar bestuur nog verder toeneemt.

Slecht investeringsklimaat

Waarom is dit alles relevant voor de vastgoedmarkt? Allereerst is dat vertrouwen in die overheid bij veel vastgoedpartijen tot een dieptepunt gezakt. De stapeling van maatregelen waar met name woningbeleggers, maar ook logistieke vastgoedpartijen te maken hebben gekregen, heeft een flinke deuk geslagen in dat vertrouwen.

Hierdoor is ook het investeringsklimaat verslechterd. De goede naam die Nederland onder buitenlandse investeerders had, is besmeurd geraakt door fiscale bokkensprongen als het afschaffen van de fbi-status en het verhogen van de overdrachtsbelasting naar 10,4 procent. Vooral die laatste maatregel is in de praktijk een investeringsverbod voor buitenlandse beleggers gebleken. Waarom zou een pensioenfonds uit Singapore in Nederland 1 miljard euro investeren als ze daarvan 104 miljoen euro aan de Nederlandse schatkist moeten overdragen? Dan investeren ze dat geld liever in landen die hun woningmarkten wel uit het slop willen trekken en daarbij fiscale stimulansen geven in plaats van investeerders met de stok slaan.

Tel daarbij op: middenhuur, opkoopverbod, splitsingsverbod, verbod op tijdelijke huurcontracten, steeds hogere duurzaamheidseisen en ook de regionale wet- en regelgeving en je snapt waarom er in dit land geen woning meer wordt gebouwd.

Vertraging woningbouw

Het politiek gekonkel en daarmee de verdere vertraging in het vormen van een regering is ook funest voor het aanpakken van allerlei problemen die de vastgoedsector raken.

De woningmarkt is genoemd, het tekort loopt alleen maar op nu er niet wordt gebouwd. Zeker nu een verstandig migratiebeleid langer op zich zal laten wachten. Maar ook de stikstofcrisis, de netcongestie , ruimtelijke ordening en de bureaucratie rond planvorming behoeven urgent aandacht van een nieuwe regering. Een oplossing voor deze problemen raakt nu verder uit zicht.

Daarbij wordt de kans groter dat er voor tijdelijke oplossingen wordt gekozen, die de situatie nog verder zullen verslechteren. De kans dat de Wet betaalbare huur nu toch het levenslicht gaat zien, is ietsje groter geworden. Beter een tijdelijke, niet zo’n goede wet, dan helemaal geen wet, zullen Kamerleden nu denken. Ook omdat demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) een paar aanpassingen heeft gedaan , zoals een verruiming van de WOZ-cap en een half procentpuntje meer loon-indexatie van de huurcontracten. Dit moet twijfelende Kamerleden over de streep trekken.

Slecht voor de woningmarkt

Als de wet wordt aangenomen, is dit om twee redenen slecht voor de woningmarkt. Ten eerste: er vallen weliswaar woningen terug naar het middensegment, maar de kans is groot dat deze woningen bij mutatie zullen worden uitgepond . Je holt daarmee het betaalbare segment juist uit. De middenhuurwoningen die wel overblijven, worden dermate schaars en gewild dat hier dezelfde problematiek ontstaat als bij de sociale huur: lange wachtlijsten en scheefwonen. Ten tweede helpt de wet het investeringsklimaat om zeep. Vastgoedpartijen staan niet in de rij om tegen kostprijs of voor een marginaal rendement woningen te bouwen. Vooral niet omdat ze weten dat het een tijdelijke maatregel zal zijn. Wie gaat woningen bouwen nu we weten dat de formerende partijen eigenlijk van de wet af willen? Welke wet komt er straks voor in de plaats? De onzekerheid duurt daarmee nog langer. Nee, Omtzigt. Ook in politieke spelletjes kunnen we niet wonen.