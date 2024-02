Winkelpand Zuidplein verkocht aan Kroonenberg Groep

Kroonenberg Groep heeft voor 335.000 euro het pand gekocht dat gelegen is aan Zuidplein Hoog 787 in Rotterdam. Samen met de naastgelegen panden wordt er één grote winkel gerealiseerd van 560 m2.

Het winkelpand dat Kroonenberg Groep heeft aangeschaft, is 90 m2 en wordt gebruikt voor herontwikkeling. Samen met de naastgelegen panden op nummer 789-793 en 785 realiseert het bedrijf één grote winkel van circa 560 m2. Het geheel wordt voorzien van een nieuwe pui met een entree op de kop én een entree tegenover C&A. Momenteel bevindt er zich nog geen huurder in het pand.

Winkelcentrum Zuidplein

Met ruim 60.000 m2, ongeveer 160 winkels en 13 miljoen bezoekers per jaar behoort Zuidplein tot een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland. In de afgelopen jaren is het winkelcentrum door de gezamenlijke eigenaren getransformeerd en uitgebreid. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, zijn de winkelpuien en plafonds vernieuwd en verhoogd en is het daglicht in het winkelcentrum versterkt.

Nieuwe winkelpand beschikbaar voor verhuur

Naar verwachting is het nieuwe winkelpand halverwege april 2024 klaar zijn. Vanaf dit moment is het pand beschikbaar voor verhuur. Bij deze transactie werd verkoper Patrizia Netherlands BV geadviseerd door Brickstone en Loyens & Loeff. Kroonenberg Groep werd begeleid door Houthoff. Kroonenberg Groep wordt bij de verhuur van het pand bijgestaan door Briq Real Estate en Cushman & Wakefield.