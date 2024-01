'Europese vraag naar EV-oplaadpunten gunstig voor vastgoedeigenaren'

De noodzaak voor oplaadpunten voor EV's (elektrische voertuigen) is in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk het grootst is. Dit biedt kansen voor vastgoedeigenaren en -investeerders. De Nederlandse markt is al een stuk beter voorbereid op de stijgende vraag naar laadpunten.