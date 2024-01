De Hypotheker: totale aantal hypotheekaanvragen stijgt voor het eerst sinds twee jaar

Uit de nieuwste Hypotheek Index van de Hypotheker blijkt dat het totale aantal hypotheekaanvragen in het vierde kwartaal van 2023 is gestegen ten opzicht van dezelfde periode een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds twee jaar dat het aantal aanvragen weer een stijging laat zien.