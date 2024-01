Goede reputatie camoufleert schaduwzijden Weens huurdersparadijs

Als het aan Hugo de Jonge ligt, wordt per 1 juli dit jaar bijna de gehele huursector gereguleerd. In het buitenland worden al langer pogingen gedaan om de huren aan banden te leggen. Hoe houdt men over de grens grip op de huren en wat zijn de gevolgen? Vandaag deel twee: Wenen.