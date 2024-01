Circulair slopen van gebouwen wordt standaard in Noord-Holland

In het noorden van Noord-Holland wordt het zogeheten circulair slopen van gebouwen de standaard. Aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten hebben toegezegd om dit jaar bij minstens de helft van alle gebouwen die worden gesloopt of ontmanteld de grondstoffen die vrijkomen in andere bouwprojecten te hergebruiken. Binnen twee jaar moet dit 100 procent worden.