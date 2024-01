Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

Het aantal faillissementen is in 2023 met 52 procent toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 3271 bedrijven failliet verklaard. De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al ruim een jaar stijgend. In december werden 91 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in november.