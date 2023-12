AM bouwt 111 woonzorgwoningen in Zoetermeer

Gebiedsontwikkelaar AM is door gemeente Zoetermeer geselecteerd om 111 woonzorgwoningen voor senioren te ontwikkelen. Het plan met de naam Karakter voorziet in zelfstandig wonen, ook voor senioren met een (lichte) zorgvraag. Het plan wordt ontwikkeld op de locatie aan de Van Aalstlaan met daarop het voormalig rouwcentrum van Monuta met omliggend groen.