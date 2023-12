Provincies pleiten voor koerswijziging in aanpak landelijk gebied

De provincies hebben de vier politieke partijen die in gesprek zijn over de mogelijke vorming van een kabinet een aanbod gedaan. Ze zeggen zo snel mogelijk de problemen in het landelijk gebied te willen aanpakken, maar verlangen dan van het Rijk wel een steviger beleid, financiële zekerheden en perspectief voor ondernemers.