Gemstone verwerft bedrijfspand van 21.000 m2

Gemstone heeft haar portefeuille uitgebreid door aankoop van een vastgoedbelegging aan de Lireweg in Varsseveld. Het is een productie- en distributielocatie van in totaal 21.000 m2 die volledig is verhuurd aan 247 Tailorsteel. Wat betaalde Gemstone voor dit pand?