Voormalig V&D-pand Groningen volledig verhuurd

Novar, marktleider op het gebied van groene energiesystemen, heeft een meerjarige huurovereenkomst gesloten met MWPO voor de huur van 508 m2 kantoorruimte met dakterras op de vijfde etage in Het Groot Handelshuis in het centrum van Groningen. Het voormalige V&D-pand is hiermee volledig verhuurd.