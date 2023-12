November 2023

Draai rechtse politiek: minder regulering op de woningmarkt | Woningnood of welvaartsparadox? | De Jonge wil met hogere nieuwbouwopslag beleggers over de streep trekken | Juryrapport Vastgoedman/vrouw van het jaar 2023 | Cor van Zadelhoff nog steeds 'full swing' aanwezig | Markt en politiek over wooncrisis: 'Depolititseer de woningmarkt'