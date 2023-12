Kantoorpand Adammium volledig verhuurd

Aroundtown heeft aan full-service kantooraanbieder Co-Office langjarig 1.700 m2 verhuurd, verdeeld over de drie bovenste verdiepingen van gebouw Adammium aan de Joop Geesinkweg 201-224 in Amsterdam. Met deze laatste overeenkomst is het gebouw volledig verhuurd.