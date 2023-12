Voor dit bedrag kocht Urban Interest portefeuille met 438 woningen

Urban Interest heeft een portefeuille van 438 woningen en 235 parkeerplaatsen van een Nederlandse institutionele belegger gekocht. De portefeuille bestaat voor circa 96 procent uit appartementen en voor 4 procent uit eengezinswoningen en is verspreid over negen locaties in Nederland. Wat betaalde Urban en wie was de verkoper?