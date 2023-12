West-Brabant is Logistieke Hotspot van het Jaar

Midden-Brabant (Tilburg-Waalwijk) moet buurman West-Brabant even voor laten gaan. Want deze regio is uitgeroepen tot de nieuwe Logistieke Hotspot van het Jaar. In het verleden won dit gebied de onderscheiding ook al eens in 2017 en 2018. Dit jaar is er ook een bijzondere runner-up.