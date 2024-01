1974 | Neprom geeft Nederlandse projectontwikkelaars een stem

In 2024 bestaat Vastgoedmarkt 50 jaar. In dit jubileumjaar publiceren we elke week een artikel over een prominent onderwerp in een bepaald jaar, te beginnen met 1974. De oprichting van de Neprom in 1974 verliep zonder enige berichtgeving in de media. Hoewel hoofdredacteur Dirk Rompelman van het dat jaar opgerichte Vastgoedmarkt er toch nauw bij betrokken was.