Drie voorspellingen voor 2024. En één voorspelling die ik niet mag geven

Tegen het einde van het jaar ontstaat de neiging om vooruit te kijken. Als columnist krijg ik de kans ook een paar voorspellingen te delen. En dat is best prettig. Heb ik het fout, dan spreekt niemand mij er later op aan. Immers, in de krant van gisteren wordt de vis verpakt. En heb ik het goed, dan laat ik het niet na dat anderen te vertellen, blogt Michael Hesp.