Waarom we nog lang zullen opdraaien voor opkoopprogramma ECB

Inflatie is een vorm van gedeeltelijke wanbetaling op schulden. De bestrijding ervan betekent dat ook schuldenaren de pijn moeten nemen na op te grote voet te hebben geleefd. Deel 2 in een reeks van drie artikelen over de gevolgen van de jarenlange lage rente.