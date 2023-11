Ook de recentste hausse eindigt gewoon in jaren van wanbetalingen

Na eeuwen van vallen en opstaan missen economieën wereldwijd nog altijd de volwassenheid om niet meer te lenen dan verstandig is. Ook de recente economische hoogtij zal uitmonden in een jarenlange golf wanbetalingen. Deel 1 in een reeks van vier artikelen over de gevolgen van de jarenlange lage rente.