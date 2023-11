Politici kritisch over dalende cijfers Maastricht Aachen Airport

Een aantal partijen in de Provinciale Staten van Limburg is kritisch over de dalende cijfers van Maastricht Aachen Airport. Zo was in de eerste helft van 2023 de hoeveelheid vrachtverkeer 70 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Andere politici vroegen juist om geduld.